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КПРФ поддержала решение Собянина об очистке территории у Московского завода полиметаллов

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что для ликвидации проблемы нужна серьезная общественная экспертиза и контроль

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутаты КПРФ поддержали решение мэра Москвы Сергея Собянина о рекультивации загрязненной территории в районе Московского завода полиметаллов, рядом с которым пройдет Юго-Восточная хорда, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение об очистке и вывозе грунта у Московского завода полиметаллов. В ближайшее время правительство Москвы заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы.

"Главное, что мы можем сказать, что это не частичная рекультивация, а постепенная полная очистка территории. И, конечно, то, что в обсуждении бюджета Москвы на эти мероприятия были заложены деньги, позволяет говорить, что это обязательно произойдет. Совместный контроль и руководства города Москвы, и депутатского корпуса, и общественности поможет решить эту проблему. Транспортные развязки нужны, но они должны решать проблемы инфраструктуры и не затрагивать проблемы экологического характера. Решение важное, революционное, и оно исходит из интересов жителей, общественности, которые и поднимали эту острую тему", - добавил Афонин.

По его словам, проблема стояла очень остро. Первыми на строительство Юго-Восточной хорды, которая по планам должна была проходить рядом с нуждающейся в рекультивации загрязненной радиацией территорией, отреагировали жители. В комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поступали обращения от специалистов и ученых, которые указывали на эту колоссальную проблему. Был проведен круглый стол, на котором обсуждалась эта тема.

Депутат отметил, что фракция поддерживает решение Собянина о рекультивации загрязненной территории. По его словам, для ликвидации проблемы нужна серьезная общественная экспертиза и контроль.

"Совместная работа по этому направлению будет продолжена. Мы рады, что Сергей Семенович Собянин дал соответствующее распоряжение. Мы уверены, что все поставленные задачи реализуются", - добавил Афонин.

История вопроса

Депутаты КПРФ одними из первых обратились к Московской городской думе с вопросом о судьбе земли в районе Московского завода полиметаллов, где планировалось построить Юго-Восточную хорду. Инициатива депутатов от КПРФ заключалась в том, чтобы провести все необходимые исследования радиоактивного фона, обеспечить 100% безопасность строительства и в любом случае ликвидировать сам могильник, даже если трасса хорды его не затронет. Для этого фракция КПРФ внесла предложения выделить средства в городском бюджете на ликвидацию захоронения.

Радиоактивный уровень на месте будущего строительства неоднократно проверялся. С учетом всех исследований и всех гарантий безопасности, депутаты КПРФ пришли к выводу, что строить Юго-Восточную хорду на этом месте возможно. Но проблема этой территории глобальнее. Радиоактивный могильник, даже если он непосредственно не влияет на безопасность строительства, тоже должен быть ликвидирован.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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