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"Экозащита" заявила об угрозе катастрофы на Куршской косе под Калининградом

Дирекция национального парка назвала заявления активистов не соответствующими действительности
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© Александр Архипов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Активисты организации "Экозащита" заявили об угрозе экологической катастрофы на территории национального парка Куршская коса в Калининградской области из-за размыва штормами авандюны, которая защищает ее.

Куршская коса длиной 98 км (российская часть - 48 км) от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - самая протяженная песчаная коса в мире, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, - образовалась около 6 тыс. лет назад.

"Экозащита заявляет: на российской части Куршской косы ожидается экологическая катастрофа. В результате бездействия администрации национального парка, не способной учитывать локальные проявления глобального изменения климата, целостность Куршской косы, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится под угрозой", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

В нем обращается внимание на участившиеся штормы, которые размывают авандюну. Для борьбы с их последствиями необходима специальная программа, которой, как утверждается, нет.

Дирекция национального парка в свою очередь заявила о несостоятельности утверждений о грядущей катастрофе. "Спешим всех успокоить: катастрофы не предвидится, у национального парка есть научно обоснованная программа по сохранению данного объекта, которая успешно реализуется", - говорится в сообщении пресс-службы учреждения, распространенном в СМИ.

В национальном парке отметили, что руководствуются методическими рекомендациями Атлантического отделения Института океанологии им П. П. Ширшова, по заключению которого выделены два проблемных участка: полного дефицита песчаных наносов и повсеместных размывов морского берега от корня до 12 км косы и транзита песчаных наносов с признаками временного дефицита песка (11-32 км).

Проблемные участки

На первом участке требуется гидротехническая защита косы от перелива штормовых вод. Разрушение морских берегов - следствие усилившегося процесса потепления климата. Эта угроза актуальна для всей прибрежной части Калининградской области и существует не первый год. Основными последствиями данной проблемы являются развитие оползней и потеря для землепользования значительных прибрежных территорий. "Да, это непростая ситуация, но она под контролем, и она решается", - подчеркнули в национальном парке.

На втором проблемном участке, по данным дирекции учреждения, ежегодно проводятся работы по укреплению склонов авандюны, укладке хвороста в котловины выдувания и установке клетей по задержанию песчаных наносов. Ежегодно силами сотрудников парка с привлечением волонтеров укрепляются десятки котловин площадью от 8 до 12 га.

"Экозащита"

"Экозащита" - экологическая общественная организация, основанная в конце 1989 года в Калининграде. Ее подразделения работают также в Москве, Екатеринбурге, Вильнюсе. Руководитель организации Александра Королева в 2019 году покинула Россию из-за уголовных дел, возбужденных против нее за неуплату штрафов из-за отказа зарегистрировать организацию как иностранного агента. По данным "Экозащиты", в середине декабря 2019 года Королева получила убежище в Германии.

Теги
РоссияКалининградская область
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