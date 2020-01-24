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Участник акции 27 июля в Москве Суровцев прекратил голодовку в СИЗО

Адвокат осужденного сообщил, что его состояние сейчас находится в норме

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве программист Сергей Суровцев прекратил голодовку в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Николай Фомин.

"Он сообщил мне, что выходит из голодовки для того, чтобы не наступило необратимых последствий. В настоящий момент, насколько я могу судить, его состояние здоровья более-менее нормальное", - сказал он.

О том, что Суровцев объявил голодовку "в знак протеста против уголовного преследования в отношении него и других участников митинга", сообщил ТАСС 12 декабря прошлого года другой его адвокат, Василий Кушнир.

Суровцев был осужден на два с половиной года лишения свободы за применение насилия к сотруднику Росгвардии. Защита осужденного обжаловала приговор.

Ранее в СК РФ сообщали, что анализ видео с камер наблюдения и свидетельские показания позволили установить, что 27 июля 30-летний Сергей Суровцев, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся в толпе.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы около 20 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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