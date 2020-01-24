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Иностранные команды примут участие в мероприятиях премии уличной культуры на Ставрополье

Предварительно участие подтвердили команды 15 стран

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Команды из стран постсоветского пространства будут участвовать в мероприятиях федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор премии Валентин Работенко.

"В 2020 году формат премии расширится до международного, впервые мы ожидаем участие в мероприятиях представителей иностранных делегаций. Предварительно участие подтвердили команды 15 стран - все это страны постсоветского пространства", - сказал он.

Представители этих команд не будут участвовать в конкурсной программе премии, однако будут участниками образовательной части "Кардо" и мастер-классов. Площадкой проведения премии в 2020 году впервые станет город-курорт Железноводск, два года подряд премия проходила в Ставрополе. Программа мероприятий "Кардо" увеличится с трех до четырех дней, а число номинаций, по которым будут вручены награды, - с семи до десяти.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. Проводится при поддержке Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и правительства Ставропольского края. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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