Минпросвещения сообщило о повышении зарплат школьных учителей в Мурманской области

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Зарплаты школьных учителей в Мурманской области повысят до среднего уровня по региону, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства просвещения России.

В пресс-службе напомнили, что ранее в ходе встречи со студентами ведущих вузов, школьниками и преподавателями в образовательном центре "Сириус" президент РФ Владимир Путин отметил, что в Мурманской области показатель по заработной плате самый низкий - зарплата учителей составляет 95,3% от средней по региону.

"Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел телефонный разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом <…> Глава Минпросвещения России и губернатор договорились взять под совместный контроль ситуацию с уровнем зарплат учителей в Мурманской области с тем, чтобы как можно быстрее довести его до 100% от среднего уровня по экономике региона", - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, которые приводит пресс-служба, Минпросвещения намерено держать этот вопрос на постоянном контроле во всех регионах. "В течение этого года зарплаты мурманских учителей должны быть доведены до уровня, предусмотренного майским указом президента. Важно внимательно относиться к нашим учителям, которые воспитывают и передают знания подрастающему поколению, поддерживать достойный уровень оплаты их труда и престиж профессии педагога", - заявил Кравцов.

Отмечается, что в разговоре с министром Чибис сообщил, что уже начал активно заниматься вопросом повышения зарплат педагогов. "Первые шаги уже сделаны: теперь молодые учителя в Мурманской области будут получать не менее 35 тысяч рублей в месяц, а ежемесячная надбавка заслуженным педагогам составит 10 тысяч рублей, вместо 400 рублей. Ежемесячная выплата за классное руководство увеличена с 2,4 тысячи рублей до 8 тысяч рублей", - привели в пресс-службе Минпросвещения слова губернатора.