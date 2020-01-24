Уганде и Южному Судану грозит нашествие саранчи

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила о высокой угрозе нашествия пустынной саранчи на Уганду, Южный Судан, а также на новые районы на юго-западе Эфиопии. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на официальной странице ФАО в Twitter.

"Возникший риск требует немедленного и значительного повышения мер по контролю складывающейся ситуации", - подчеркнуто в заявлении. ФАО отметила, что нашествие саранчи угрожает продовольственной безопасности стран на востоке Африки, так как крупные и многочисленные рои этих насекомых продолжают уничтожать посевы и пастбища.

Премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда уже распорядился привести все службы по мониторингу и противодействую саранче в повышенную готовность. Угандийский правительственный центр по взаимодействию с населением сообщил, что саранча находится всего в 150 км от границы Уганды с Кенией. В этих условиях он посоветовал гражданам страны запасаться продуктами питания.

По словам специалистов ФАО, столь большого количества пустынной саранчи на востоке Африки не было последние 25 лет, а в Кении - 70 лет. Значительную роль в быстром росте численности этих насекомых сыграли затяжные дожди, которые шли всю осень и в начале зимы в странах Восточной Африки и Африканского Рога.

Непосредственная угроза голода из-за нашествия саранчи сейчас нависла над 19 млн человек, отметили специалисты действующей в Центральной и Восточной Африке Рабочей группы по продовольственной безопасности и питанию. Она создана ФАО и Межправительственным органом по вопросам развития, который объединяет восемь стран Африканского Рога и долины Нила. Средний рой саранчи, насчитывающий до 150 млн насекомых, уничтожает в сутки такое количество продовольственных культур, которого хватает для того, чтобы прокормить 2,5 тыс. человек в течение года.

География нашествия

Вспышка саранчи распространялась с Йемена, где с начала 2019 года создались благоприятные природные условия для быстрого размножения пустынной или африканской саранчи. В зависимости от ситуации в год может появиться до пяти поколений пустынной саранчи, которая является самым опасным вредителем из всего семейства.

В спокойные годы, когда этим насекомым хватает пищи, они ведут достаточно вялый и даже уединенный образ жизни. Однако, когда возникает угроза голода из-за крупных неурожаев, пустынная саранча собирается в огромные колонии, насчитывающие десятки миллионов особей, которые начинают искать пропитание в отдаленных районах. Они способны преодолевать за сутки до 150 км.

Из Йемена пустынная саранча весной 2019 года отправилась в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, пустынная саранча нагрянула в первую очередь на восточные районы Эфиопии и северо-запад Сомали. Оттуда она продолжила нашествие на юг и на запад. В конце 2019 года саранча проникла на юго-запад Сомали, а оттуда - на север Кении. Создалась угроза распространения саранчи на северо-восток Уганды, юго-восток Южного Судана и юго-запад Эфиопии. О размахе угрозы свидетельствует такой факт: на северо-востоке Кении на днях был обнаружен рой саранчи длиной в 60 км и шириной в 40 км.