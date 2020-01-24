Калининградский зоопарк получит €800 тыс. по программе приграничного сотрудничества

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Калининградский зоопарк в общей сложности получит более €800 тыс. по программе приграничного сотрудничества "Польша-Россия", средства предназначены для обустройства заброшенной территории и разработки проектов реконструкции устаревших объектов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

"В рамках программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" на 2014-2020 Калининградский зоопарк получит €821,7 тыс. Деньги разделены на три транша, первый - в сумме €287,3 тыс. - поступил в ноябре 2019 года. Еще два - в €410,8 тыс. и €123,2 тыс. поступят в начале и конце 2021 года". Средства будут поступать после предоставления отчетов об использовании предыдущих траншей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок реализации проекта - 2019-2021 годы, а с 2014 по 2020 годы - срок подачи заявок на участие в ней.

Все средства будут направлены на возрождение заброшенной территории площадью 1 га, которая принадлежит зоопарку и сейчас не используется, разработку концепции развития на ней зоогеографической зоны "Сибирь и Дальний Восток", а также проекта нового вольера для совместного содержания бурых медведей и европейских волков, уточнил собеседник агентства.

Сейчас уже готов визуальный проект благоустройства заброшенной территории. На ней планируется развернуть кафе, детскую площадку, уличные тренажеры, прогулочную зону, обеспечить ее доступность для маломобильных граждан. Эти работы завершатся в 2021 году. Позднее там намерены развернуть зону "Сибирь и Дальний Восток", где можно будет увидеть амурского леопарда, амурского тигра, бурого медведя.

К 2021 году также должен быть разработан проект реконструкции вольера "Медвежья гора", построенного в 1936 году, где содержатся медведи. "Медвежья гора" не отвечает современным требованиям к содержанию бурых медведей, уточнили в пресс-службе зоопарка.

Один из старейших в России

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Он был основан 21 мая 1896 года немецким предпринимателем Германом Клаассом. Его коллекция насчитывала 893 животных 262 видов. Зоопарк развивался и как парк с редкими видами растений. Практически все растения на его территории не являются типичными для региона. Здесь находится до 100 различных видов, и в этом смысле зоопарк может конкурировать даже с ботаническим садом.

Во время штурма Кенигсберга советскими войсками в апреле 1945 года на его территории шли ожесточенные бои, почти все животные погибли.

На территории зоопарка сохранилось более 20 исторических объектов. Самые знаменитые и узнаваемые - это скалы для медведей (постройки 1930 годов) и ластоногих, а также старый львятник, построенный ориентировочно в 1907-1910 годах.

Сейчас в коллекции калининградского зоопарка более 2,3 тыс. животных 302 видов, около половины из которых внесены в международную Красную книгу. Его питомцы живут в зоопарках многих городов РФ, а также Белоруссии, Грузии, Китая, Литвы, Малайзии и ряда других стран.

В 2019 году в зоопарке зафиксирован рекорд посещаемости за 30 лет - на его территории побывали более 500 тыс. человек. Реализация проектов в рамках приграничного сотрудничества увеличит этот показатель еще на 5%, отметили в пресс-службе учреждения.

Приграничное сотрудничество

Калининградская область реализует программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" с общим объемом финансирования 62,3 млн евро и "Россия - Литва" - 25 млн евро на период с 2014-2020 годов. Средства на исполнение программ выделяются Россией и Евросоюзом. Цель - поддержка сотрудничества в социальной, экологической, экономической и институциональной сферах, сохранение культурного и исторического наследия.