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В Кирове решить вопрос нехватки кадров помогут служба нянь и детсад для детей медиков

Ведомственный детсад начнет работать уже в феврале. Также медицинские работники и учителя региона получили право на первоочередное получение путевок в дошкольные учреждения

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены открыть ведомственный детский сад для детей медицинских работников и создать службу сертифицированных нянь, чтобы врачи могли раньше выходить на работу. Эти меры вместе с предоставлением льготного права детям медработников и учителей в получении путевок в детские сады помогут решить проблему нехватки кадров, сообщил в пятницу журналистам глава региона Игорь Васильев.

"У нас все время был вопрос: не хватает узких специалистов [в здравоохранении], не хватает педагогических кадров. В то же время есть люди, которые работали врачами и учителями [и хотели бы из декретного отпуска] выйти на работу чуть пораньше. Коллеги [из министерства образования области] пошли двумя путями: [приняли решение об открытии] ведомственного детского сада и предоставили право на первоочередное получение путевки [детям врачей и учителей]", - сказал Васильев.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, по инициативе губернатора в Заксобрание региона был внесен законопроект о предоставлении первоочередного права медицинским работникам на получение путевок в детские сады, депутаты одобрили это предложение. Что касается ведомственного детского сада, то он начнет работу в феврале.

"Отраслевой детский сад для детей медицинских работников примерно на 240 мест откроется в конце февраля, штат укомплектован. Детский сад будет располагаться на базе Кировского педагогического колледжа и станет базой, где мы будем готовить [специалистов] для социальной службы [сертифицированных] нянь. Мало открыть детский сад, дети болеют, и есть запрос о том, чтобы можно было либо безвозмездно, либо в рамках договорных отношений привлечь квалифицированную маму, которая могла бы дома ухаживать какое-то время за ребенком. Это тоже будет реализовано", - сказал Курдюмов.

По данным областного правительства, по нацпроекту "Демография" в Кирове построены шесть детских садов, весной 2019 года более 1,5 тыс. детей начали их посещать. До конца 2020 года в регионе построят еще 15 детских садов, пять из них в городе уже сданы в эксплуатацию, сейчас идет получение лицензий на образовательную деятельность, 10 детских садов возведут в районах области.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКурская область
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