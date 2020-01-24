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В Калининградской области военные саперы обезвредили 250-килограммовый снаряд времен войны

Боеприпас, предположительно, от немецкой мартиры обнаружили при проведении строительных работ в окрестностях Балтийска

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили в Калининградской области 250-килограммовый крупнокалиберный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.

"Мощный 250-килограммовый боеприпас, предположительно, от немецкой мартиры был обнаружен при проведении строительных работ в окрестностях города Балтийска Калининградской области", - говорится в сообщении.

Флотские саперы обезвредили опасную находку и вывезли на военный полигон для последующего уничтожения путем подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса флота уже обезврежено на калининградской земле около 150 различных боеприпасов времен войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Теги
РоссияКалининградская область
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