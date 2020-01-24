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В Северной Осетии в 2020 году откроется первый эколого-просветительский центр

Он появится на территории парка "Алания" в Ирафском районе

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Первый эколого-просветительский центр откроется в горах Северной Осетии по нацпроекту "Экология", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В национальном парке "Алания", расположенном в горах в Ирафском районе Северной Осетии, в этом году откроется первый эколого-просветительский центр благодаря нацпроекту "Экология". Задачей центра станет формирование привлекательной инфраструктуры для экологического туризма, развитие сопредельных территорий с вовлечением в процесс местного населения, реализация эколого-просветительских мероприятий", - сказал собеседник агентства.

В рамках работы центра будут открываться новые экологические тропы. В прошлом году на территории национального парка "Алания" уже были открыты две экологические тропы - "К водопаду "Байради" и "К водопаду "Галдородон".

Также будет создан информационный центр для туристов. В нем туристы смогут ознакомиться с деятельностью национального парка, с маршрутами, которые в нем созданы, с правилами поведения на его территории. Посетители смогут получить информацию о флоре, фауне парка, о достопримечательностях.

К работе центра будут привлекаться жители района, что также будет способствовать трудоустройству населения в горах.

Национальный парк "Алания" был основан в 1998 году в Ирафском районе Северной Осетии - Алании и является одним из самых молодых в России. Минимальная высота его территории - 1350 м над уровнем моря, максимальная - 4646 м. Здесь обитает множество краснокнижных животных, в его охранной зоне сохранились аланские катакомбы, пещеры с многочисленным палеозоологическим материалом, водопады, ледники.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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