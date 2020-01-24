Британский экстремал совершил заплыв в ледниковой реке на востоке Антарктиды

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Британский спортсмен-экстремал Льюис Пью стал первым человеком на Земле, совершившим заплыв в одной из ледниковых рек Антарктиды. Как сообщило агентство Press Association , в пятницу 50-летний пловец провел в воде 10 минут и 17 секунд при том, что температура окружающего воздуха достигала отметки минус 20 градусов по Цельсию.

"Этот заплыв, безусловно, был самым страшным в моей жизни", - признался Пью, добавив, что его целью было привлечь внимание политиков и простых людей к нуждающейся в срочном решении проблеме изменения климата планеты. "Куда бы я ни посмотрел, повсюду были широкие реки, пробивающие себе путь сквозь ледниковый покров Антарктиды. У меня нет совершенно никаких сомнений в том, что мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией", - сказал Пью, слова которого приводит агентство.

По словам спортсмена, много лет занимающегося природоохранной деятельностью, защита уязвимых морских экосистем является важной составляющей борьбы с последствиями изменения климата. Спортсмен, в 2013 году получивший звание "покровителя океанов" Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), добивается создания сети морских заповедных зон в Антарктике.

В ближайшие дни Пью намерен поднять этот вопрос в российской столице, куда он отправится, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 200-летия с момента открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, совершившими плавание к берегам ледяного континента на шлюпах "Восток" и "Мирный". В понедельник, 27 января, Пью даст в ТАСС пресс-конференцию, посвященную своему заплыву и проекту создания антарктических природных парков. В конференции также примет участие давний друг и соратник британца - российский хоккеист и политик Вячеслав Фетисов, который весной 2018 года стал "покровителем полярных регионов" ЮНЕП. Именно Пью, посетивший тогда Москву, от лица ООН попросил Фетисова принять почетный титул.

Экстремал из Соединенного Королевства уже неоднократно совершал заплывы как в арктических, так и а антарктических водах, однако стал первым человеком, проплывшим около километра в одном из тысяч водоемов, которые в последние годы во множестве образуются на поверхности ледников Антарктиды в сезон активного таяния льдов. Британский пловец установил уже множество рекордов, и даже в самых негостеприимных водах он не пользуется гидрокостюмом. Пью может похвастаться тем, что первым в мире совершил заплывы на длинные дистанции в каждом из пяти (включая Южный) океанов земного шара, а летом 2018 года стал единственным человеком, осуществившим заплыв вдоль пролива Ла-Манш, преодолев почти 580 км за 49 дней.