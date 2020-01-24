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Руководители ТАСС и АзерТАдж открыли фотовыставку "Их любят Баку и Москва"

Экспозиция включает более 60 фотографий политиков, общественных деятелей, представителей сфер культуры, науки и спорта Азербайджана и России
Баку, Азербайджан Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Баку, Азербайджан
© Владимир Гердо/ТАСС

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Совместная выставка архивных и современных фотографий "Их любят Баку и Москва", организованная ТАСС и Азербайджанским государственным информационным агентством (АзерТАдж), открылась в Центре Гейдара Алиева.

Экспозиция, представленная в рамках конференции "Москва-Баку - диалог культур", включает более 60 фотографий политиков, общественных деятелей, представителей сфер культуры, науки и спорта Азербайджана и России.

Несколько экспонированных снимков рассказывают о съемках фильма "Любовь моя, печаль моя" режиссера Аждара Ибрагимова и фильма "Низами" режиссера Эльдара Кулиева, главную роль в котором сыграл народный артист СССР Муслим Магомаев. На фотовыставке представлены фотографии президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры запечатлены во время общения на официальных мероприятиях, совместной прогулки по Баку и посещения Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Совместный труд

Открывая выставку, председатель правления АзерТАдж Аслан Асланов заметил, что экспозицию можно смело назвать плодом совместного творческого труда двух информационных агентств. "На этих фотографиях запечатлены лидеры наших стран, а также известные политики, общественные деятели, актеры, музыканты, ученые и спортсмены. Здесь фотографии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, благодаря которому российско-азербайджанские отношения приобрели совершенно новое содержание, президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, чьими усилиями связи между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства и с каждым днем крепнут", - рассказал он.

Героями фотографий стали также композиторы Кара Караев и Фикрет Амиров, народный художник СССР Таир Салахов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, нефтяник Фарман Салманов. "Каждый из них в своей сфере вносил, а некоторые продолжают вносить вклад в прославление двух стран и укрепление их традиционно дружественных связей. И их действительно знают и любят и в России, и в Азербайджане", - продолжил Асланов.

По мнению главы правления агентства, экспозиция демонстрирует большой творческий потенциал фотокорреспондентов ТАСС и АзерТАдж. "Это - своего рода история взаимоотношений наших стран в фотографиях, и с годами эти снимки приобретают еще большую ценность", - заключил он.

Любовь - ключевое слово

Со своей стороны генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов поблагодарил Асланова за помощь в создании выставки. "Благодарю АзерТАдж и Аслана Асланова за помощь в создании этой выставки - небольшой, но с таким ярким и хорошим названием - "Их любят в Москве и Баку". Любовь - ключевое слово во взаимоотношениях наших стран, наших народов. Любовь - это то, что ты ощущаешь в Баку буквально с первым шагом на эту землю. Я уверен, что любой житель Азербайджана ощущает такую же любовь к Москве", - сказал Михайлов, открывая выставку.

Он выразил уверенность, что отношения России и Азербайджана будут только крепнуть, расти и шириться во всех сферах двусторонних отношений.

Конференция "Москва-Баку - диалог культур" проходит 23-26 января в Баку. Организаторами выступают Министерство культуры Азербайджана и правительство Москвы при поддержке ТАСС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыМихайлов, Сергей Владимирович
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