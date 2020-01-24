В Самарской области уволилась учительница, которую сняли танцующей в клубе на видео

ТАСС, 24 января. В Самарской области школьная учительница, танец живота которой был снят на видео, уволилась по собственному желанию после разговора с администрацией учреждения образования. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки области в пятницу.

В четверг в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой запечатлен танец женщины в ночном заведении. Пользователи узнали в ней учительницу одной из школ области.

"Увидев видео в сети интернет, администрация школы провела разъяснительную беседу с молодым педагогом, также от руководства образовательной организации поступила просьба, обратиться к администратору сайта и удалить опубликованное видео, это было сделано незамедлительно. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", - говорится в сообщении.

Педагога приняли на работу в сентябре 2019 года. При поступлении на работу с ней провели беседу о правилах поведения, учительница ознакомилась с кодексом этики и служебного поведения, добавили в министерстве.