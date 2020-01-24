{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер российский философ Эдуард Колчинский

Он изучал историю эволюционной теории и эволюцию биосферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Доктор философских наук, автор порядка тысячи научных работ в области философии, истории науки Эдуард Колчинский умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

"Двадцать четвертого января 2020 года ушел из жизни Эдуард Израилевич Колчинский", - говорится в сообщении.

Колчинский родился 16 сентября 1944 года. в Челябинской области. С 1995 по 2015 год был директором Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

Колчинский - доктор философских наук, автор порядка тысячи научных работ. С его именем связаны научные исследования эволюционизма в России. Он изучал историю эволюционной теории, эволюцию биосферы, развитие эволюционной теории в СССР, Германии и США. Кроме того, ученый исследовал развитие истории науки в Санкт-Петербурге и философские проблемы биологии. Является также автором десятков монографий, в их числе "Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы", "Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась
Собеседник агентства рассказал, что "возвращение будет плановое"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС