Умер российский философ Эдуард Колчинский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Доктор философских наук, автор порядка тысячи научных работ в области философии, истории науки Эдуард Колчинский умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

"Двадцать четвертого января 2020 года ушел из жизни Эдуард Израилевич Колчинский", - говорится в сообщении.

Колчинский родился 16 сентября 1944 года. в Челябинской области. С 1995 по 2015 год был директором Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.

Колчинский - доктор философских наук, автор порядка тысячи научных работ. С его именем связаны научные исследования эволюционизма в России. Он изучал историю эволюционной теории, эволюцию биосферы, развитие эволюционной теории в СССР, Германии и США. Кроме того, ученый исследовал развитие истории науки в Санкт-Петербурге и философские проблемы биологии. Является также автором десятков монографий, в их числе "Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы", "Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР".