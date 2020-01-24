В КЧР обсудили проблемы цифровизации образования на научной конференции

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Участники конференции в Карачаево-Черкесии обсудили в пятницу проблемы информатизации образования и перспективы его развития. В мероприятии приняли участие более 70 ученых и педагогов из нескольких стран и регионов России. Об этом сообщила ТАСС один из организаторов конференции, начальник управления по научной работе и подготовке кадров высшей квалификации Северо-Кавказской госакадемии Марина Айбазова.

"Мы сейчас все работаем над цифровизацией образовательной сферы и собираем школьных учителей для того, чтобы рассказать, каковы формы и проблемы использования инструментов цифровой образовательной среды", - отметила Айбазова.

По ее словам, в конференции приняли участие более 70 ученых и педагогов из нескольких стран и регионов России. На ее пяти секционных площадках обсудили теорию и методику информатизации, тему обучения веб-проектам, применение технологий дополненной реальности в образовательном процессе. Также затронуты вопросы компетентности педагогов в вопросах цифровизации, дистанционные способы обучения.