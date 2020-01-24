На Кубани раздадут хлеб по рецепту Ленинградского треста периода начала блокады

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Хлеб по специальному рецепту 1941 года, разработанному для жителей блокадного Ленинграда местным трестом хлебопечения, изготовили в храме преподобного Серафима Саровского в Анапе, его раздадут жителям и гостям города, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы в пятницу. Различные памятные мероприятия пройдут также в разных районах Кубани уже в предстоящие выходные и на следующей неделе.

"Анапчане смогут попробовать "блокадный хлеб", воссозданный по рецепту Ленинградского треста хлебопечения. Сегодня в храме преподобного Серафима Саровского испекли 36 булок по специальному рецепту 1941 года, разработанному для жителей блокадного Ленинграда. Каждую булку хлеба разделят на восемь кусочков по 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи была установлена во время блокады Ленинграда. Волонтеры Победы проведут раздачу хлеба с 25 по 27 января", - говорится в сообщении пресс-службы.

Хлеб произведен из овсяной и ржаной муки, жмыха льна, подсолнечника, отрубей и сосновой коры. Его внешний вид и вкусовые свойства максимально приближены к имевшимся у хлеба, который выпекался в период начала блокады Ленинграда, однако все же отличаются, так как использовались современные продукты.

В администрации Анапы пояснили, что с 1942 года рецепт выпечки во времена блокады постоянно менялся в зависимости от имеющихся ингредиентов. "В ход шли обработанная химическим путем древесина, хвоя, а печные формы смазывали соляровым маслом. Такие ингредиенты не соответствуют требованиям СанПиН, поэтому было принято решение воссоздать оригинальный продукт времен начала [блокады Ленинграда]", - добавили в пресс-службе администрации Анапы, уточнив, что изготовлены и другие образцы хлеба различными пекарнями, которые будут раздаваться волонтерами гостям и жителям города.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, памятные мероприятия проводятся во всех городах и районах региона с 18 по 27 января: в крупных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах жителям и гостям региона волонтеры раздают 125 граммов черного хлеба, а также информационные брошюры об истории блокады Ленинграда. В настоящее время на Кубани проживают 374 блокадника.

Уроки памяти и экскурсия на хлебозавод

Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал в пятницу на своей странице в Instagram, что геленджикские школьники посетили местный хлебокомбинат, где им провели экскурсию, посвященную производству хлеба в блокадном Ленинграде. "Спасибо хлебозаводу за то, что смогли найти рецепт "военного хлеба", организовали такую интересную для школьников экскурсию", - говорится в его сообщении.