На Кубани раздадут хлеб по рецепту Ленинградского треста периода начала блокады

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Хлеб по специальному рецепту 1941 года, разработанному для жителей блокадного Ленинграда местным трестом хлебопечения, изготовили в храме преподобного Серафима Саровского в Анапе, его раздадут жителям и гостям города, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы в пятницу. Различные памятные мероприятия пройдут также в разных районах Кубани уже в предстоящие выходные и на следующей неделе.
"Анапчане смогут попробовать "блокадный хлеб", воссозданный по рецепту Ленинградского треста хлебопечения. Сегодня в храме преподобного Серафима Саровского испекли 36 булок по специальному рецепту 1941 года, разработанному для жителей блокадного Ленинграда. Каждую булку хлеба разделят на восемь кусочков по 125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи была установлена во время блокады Ленинграда. Волонтеры Победы проведут раздачу хлеба с 25 по 27 января", - говорится в сообщении пресс-службы.
Хлеб произведен из овсяной и ржаной муки, жмыха льна, подсолнечника, отрубей и сосновой коры. Его внешний вид и вкусовые свойства максимально приближены к имевшимся у хлеба, который выпекался в период начала блокады Ленинграда, однако все же отличаются, так как использовались современные продукты.
В администрации Анапы пояснили, что с 1942 года рецепт выпечки во времена блокады постоянно менялся в зависимости от имеющихся ингредиентов. "В ход шли обработанная химическим путем древесина, хвоя, а печные формы смазывали соляровым маслом. Такие ингредиенты не соответствуют требованиям СанПиН, поэтому было принято решение воссоздать оригинальный продукт времен начала [блокады Ленинграда]", - добавили в пресс-службе администрации Анапы, уточнив, что изготовлены и другие образцы хлеба различными пекарнями, которые будут раздаваться волонтерами гостям и жителям города.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, памятные мероприятия проводятся во всех городах и районах региона с 18 по 27 января: в крупных торговых центрах, аэропортах и на вокзалах жителям и гостям региона волонтеры раздают 125 граммов черного хлеба, а также информационные брошюры об истории блокады Ленинграда. В настоящее время на Кубани проживают 374 блокадника.
Уроки памяти и экскурсия на хлебозавод
Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал в пятницу на своей странице в Instagram, что геленджикские школьники посетили местный хлебокомбинат, где им провели экскурсию, посвященную производству хлеба в блокадном Ленинграде. "Спасибо хлебозаводу за то, что смогли найти рецепт "военного хлеба", организовали такую интересную для школьников экскурсию", - говорится в его сообщении.
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Сегодня геленджикским школьникам показали, как и из чего пекли блокадный хлеб. Эти чёрные 125 граммов давно стали символом жизни, стойкости нашего народа и одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. ——- Абсолютно всё, до мелочей надо рассказывать детям о том тяжёлом времени. И сегодня ребята прямо на хлебозаводе попробовали представить, как их сверстники жили в холодном городе, под бомбёжками, голодали, но держались изо всех сил, потому что просто хотели жить. ——- Суточная норма блокадного хлеба помещается в детской ладони: безвкусный, но бесценный этот кусочек помогал спасать жителей Ленинграда. Наши современные дети просто обязаны помнить ужасы блокадного города и ценить те условия, в которых они живут и учатся сейчас. ——- Спасибо хлебозаводу за то, что смогли найти рецепт военного хлеба, организовали такую интересную для школьников экскурсию. Хочется верить, что в семьях, уже с родителями ребята продолжат разговор о войне, о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Патриотизм - та сила, которая сплачивала наш народ в разные времена и сейчас не потеряла своей мощи.
Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи, в городских кинотеатрах с 22 по 27 января пройдут бесплатные показы лент, посвященных жизни в осажденном городе. В день снятия блокады Ленинграда музыкальный коллектив под руководством Антона Лубченко запишет в Зимнем театре свой первый альбом "Хроника блокады".
В пресс-службе администрации Краснодара журналистам рассказали, что 27 января, когда отмечается полное снятие блокады Ленинграда, в образовательных учреждениях города состоится урок памяти "Блокадный хлеб".
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Началась она 8 сентября 1941 года, а полностью снята 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 млн человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тыс., по последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1,5 млн человек. Большинство из них стали жертвами голода, а не бомбардировок и артобстрелов.