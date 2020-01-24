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В Болгарии открылась фотовыставка и прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

В Россотрудничестве рассказали, что в Болгарии любят творчество поэта, здесь вышли несколько сборника его стихов, переведенных на болгарских язык, поставлены спектакли

СОФИЯ, 24 января. /ТАСС/. В Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в болгарской столице в пятницу открылась фотовыставка и прошел вечер памяти Владимира Высоцкого (1938 - 1980). Гостями вечера стали десятки горожан, которые любят творчество советского артиста, поэта и барда.

"Владимир Высоцкий стал легендой еще при жизни: на его стихах и песнях выросло не одно поколение людей, а его роли в театре и кино стали незабываемыми, - отметила официальный представитель Россотрудничества в Болгарии Ольга Широкова, приветствуя многочисленных гостей. Она подчеркнула, что в Болгарии любят творчество Владимира Высоцкого, отметила, что здесь вышли несколько сборника его стихов, переведенных на болгарских язык, поставлены спектакли, издаются мемуары и биографические книги.

В пятницу вечером в РКИЦ звучали стихи и песни Владимира Высоцкого в исполнении болгарских артистов Милены Червенковой и Анри Дончева, которых встретили аплодисментами.

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