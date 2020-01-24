{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Абхазии из-за энергодефицита начнут отключать свет на четыре часа

Веерные отключения электроэнергии начнутся с 27 января. Предполагается, что они будут действовать до начала поставок электроэнергии из России

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Веерные отключения электроэнергии начнутся с понедельника, 27 января, по всей территории Абхазии из-за нехватки воды в водохранилище Ингурской ГЭС - единственного источника питания Абхазии. Об этом сообщила в пятницу вечером пресс-служба республиканского предприятия "Черноморэнерго".

Ранее в целях предотвращения аварий на высоковольтных линиях электропередачи из-за перегрузок ввели временные ограничения. По всей Абхазии свет отключают поочередно на один час.

"Ситуация на Джварском водохранилище ИнгурГЭС остается сложной. Ежесуточно уровень воды снижается на один метр и в пятницу достиг 444 метров [над уровнем моря], а при 420 метрах ИнгурГЭС полностью прекращает работу. Поскольку вопрос с перетоком электроэнергии из РФ в Абхазию находится в стадии решения на межправительственном уровне, вынужденной мерой является ввод ограничений на подачу электроэнергии по всей территории республики с понедельника, 27 января, на четыре часа ежедневно: по два часа в дневное время и по два часа в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Предполагается, что веерные отключения будут действовать до начала поставок электроэнергии из РФ, и в зависимости от ситуации "график может корректироваться в сторону его ужесточения". "Черноморэнерго" просит население экономить электроэнергию.

По словам председателя правления ИнгурГЭС Левана Мебонии, пока в Абхазии стояла теплая погода, республика потребляла до 8 млн кВт/ч электроэнергии, а с наступлением холодов с января потребление превысило 10 млн кВт/ч. Он отметил, что количество осадков в горах в этом году ниже, чем прошлой зимой на 40%. "Надеяться на погоду нельзя, проблему можно решать двумя способами - с помощью перетока электроэнергии из России или ограничения потребления от 2,5 до 4 млн кВт/ч в сутки. А это значит, что население Абхазии будет без электричества около восьми часов в сутки", - сказал он.

Крупнейшая в Закавказье Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии с Грузией. При этом пульт управления и основные агрегаты находятся на абхазской стороне, а плотина и часть тоннеля, по которому идет вода, - на грузинской. Электроэнергия ИнгурГЭС идет как в Абхазию, так и в Грузию. С ноября по март вся вырабатываемая на станции электроэнергия уходит на нужды Абхазии, где нет ни централизованного отопления, ни газопровода.

Теги
АбхазияРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Британские медики не выявили заражения коронавирусом у 14 обследованных
По оценкам правительства страны, в Великобритании может находиться до 2 тыс. человек, в последнее время посещавших Ухань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС