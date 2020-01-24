В Абхазии из-за энергодефицита начнут отключать свет на четыре часа

СУХУМ, 24 января. /ТАСС/. Веерные отключения электроэнергии начнутся с понедельника, 27 января, по всей территории Абхазии из-за нехватки воды в водохранилище Ингурской ГЭС - единственного источника питания Абхазии. Об этом сообщила в пятницу вечером пресс-служба республиканского предприятия "Черноморэнерго".

Ранее в целях предотвращения аварий на высоковольтных линиях электропередачи из-за перегрузок ввели временные ограничения. По всей Абхазии свет отключают поочередно на один час.

"Ситуация на Джварском водохранилище ИнгурГЭС остается сложной. Ежесуточно уровень воды снижается на один метр и в пятницу достиг 444 метров [над уровнем моря], а при 420 метрах ИнгурГЭС полностью прекращает работу. Поскольку вопрос с перетоком электроэнергии из РФ в Абхазию находится в стадии решения на межправительственном уровне, вынужденной мерой является ввод ограничений на подачу электроэнергии по всей территории республики с понедельника, 27 января, на четыре часа ежедневно: по два часа в дневное время и по два часа в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Предполагается, что веерные отключения будут действовать до начала поставок электроэнергии из РФ, и в зависимости от ситуации "график может корректироваться в сторону его ужесточения". "Черноморэнерго" просит население экономить электроэнергию.

По словам председателя правления ИнгурГЭС Левана Мебонии, пока в Абхазии стояла теплая погода, республика потребляла до 8 млн кВт/ч электроэнергии, а с наступлением холодов с января потребление превысило 10 млн кВт/ч. Он отметил, что количество осадков в горах в этом году ниже, чем прошлой зимой на 40%. "Надеяться на погоду нельзя, проблему можно решать двумя способами - с помощью перетока электроэнергии из России или ограничения потребления от 2,5 до 4 млн кВт/ч в сутки. А это значит, что население Абхазии будет без электричества около восьми часов в сутки", - сказал он.

Крупнейшая в Закавказье Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии с Грузией. При этом пульт управления и основные агрегаты находятся на абхазской стороне, а плотина и часть тоннеля, по которому идет вода, - на грузинской. Электроэнергия ИнгурГЭС идет как в Абхазию, так и в Грузию. С ноября по март вся вырабатываемая на станции электроэнергия уходит на нужды Абхазии, где нет ни централизованного отопления, ни газопровода.