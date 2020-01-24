Греция готова отправить спасательные команды в Турцию в связи с землетрясением

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил слова поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу в связи с землетрясением, которое произошло в пятницу вечером в провинции Элязыг, и заявил о готовности отправить спасателей в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий ЧП.

"Искренняя поддержка президенту Эрдогану и турецкому народу после разрушительного землетрясения в Турции. Наши поисково-спасательные команды готовы помочь", - написал Мицотакис в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас провел телефонный разговор с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу и сообщил ему "о солидарности и поддержке Афин".