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Представитель КПРФ вручил президенту Венесуэлы орден Ленина

Николас Мадуро поблагодарил КПРФ на русском языке

ТАСС, 25 января. Заведующий отделом ЦК КПРФ по молодежной политике Ярослав Листов вручил в пятницу от имени представляемой им политической силы орден Ленина венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, который является председателем правящей в южноамериканской республике Единой социалистической партии Венесуэлы.

"По поручению Коммунистической партии РФ награждаю в год 150-летия Владимира Ильича Ленина - человека, который впервые увидел угрозу в империализме и создал базу для борьбы с ней, - этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы для Венесуэлы в 2020 году", - сказал Листов на церемонии закрытия Международной встречи против империализма, которая транслировалась на странице Мадуро в Twitter.

Президент Венесуэлы поблагодарил КПРФ на русском языке и отметил, что считает получение этого ордена большой честью.

Международная встреча против империализма проходила в Каракасе с 22 по 24 января. По данным государственного телеканала Venezolana de Television, участие в ней приняли более тысячи представителей местных и иностранных политических и общественных движений. На церемонии открытия член Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Хулио Чавес заявил, что цель встречи - "объединение народов, взявших на себя ответственность за борьбу с гегемонией США, которые пытаются покончить с социализмом".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссия
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