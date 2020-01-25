Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также выразил удовлетворенность результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре прошлого года в Житомире, а также процессом реализации договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров двух стран на этом мероприятии.