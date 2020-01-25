{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии выразил уверенность в углублении дружественных связей Белоруссии и Украины

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения, выразив уверенность в углублении дружественных связей двух стран. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также выразил удовлетворенность результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре прошлого года в Житомире, а также процессом реализации договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров двух стран на этом мероприятии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Авиакомпании рассказали о правилах использования Bluetooth-наушников в самолетах
Использование Bluetooth-гарнитур остается под запретом у многих авиакомпаний, несмотря на то, что в России пользоваться электронными устройствами при взлете и посадке нельзя было только до 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС