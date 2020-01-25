Специальные меры по защите от пневмонии нового типа затронули 1,17 млрд жителей Китая

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 24 провинции Китая ввели высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением в стране пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Таким образом, специальные меры охватили 1,17 млрд граждан страны.

Последними высший уровень угрозы 24 января объявили северо-восточная провинция Ляонин с населением 43,59 млн человек и северо-западная Ганьсу с 26,37 млн человек.

Как сообщил 24 января Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением. По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.