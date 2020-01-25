В штате Северная Каролина пытаются пристроить в хорошие руки кошку с "плохим характером"

"Отдадим в хорошие руки вредную кошку и денег за это не возьмем" - отметили в объявлении.

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. Приют для животных в американском округе Митчелл (штат Северная Каролина) распространил объявление, в котором сотрудники просят забрать кошку с "плохим характером". Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC .

Как сообщили в ABC, в приюте так хотят избавиться от кошки по кличке Пердита, что готовы отказаться от регистрационного сбора, обычно взимаемого с новых владельцев. Причина тому - "плохой характер" животного.

"Поначалу мы думали, что кошка больна, но на деле она оказалась просто невыносимой", - рассказали телекомпании в приюте.

4-летняя кошка, поступившая в приют в конце декабря, проявляет "полную нелюбовь к кому бы то ни было" - к детям, взрослым, своим сородичам. Любые попытки ее приласкать встречают агрессию с ее стороны.

По данным ABC, на объявление, размещенное в соцсетях, уже откликнулись несколько тысяч человек, 50 из них выразили желание приютить у себя строптивую кошку. Один из пользователей написал, что у него Пердита "обретет дом своей мечты". "И мы тоже... и хорошо бы пораньше", - написали в ответ сотрудники приюта.