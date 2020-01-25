{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порядка 20 тыс. человек примут участие в Хайнаньском марафоне 2020 года в городе Санья

Состязания пройдут по трем разделам: полный марафон, полумарафон и оздоровительная дистанция

САНЬЯ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Хайнаньский марафон 2020 года состоится 23 февраля и станет первым крупным спортивным мероприятием в городе Санья (южная провинция Хайнань) в этом году. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В предстоящем марафоне примут участие порядка 20 тыс. человек. Состязания пройдут по трем разделам: полный марафон на 42,1 км, полумарафон на 21 км, а также оздоровительная дистанция на 5 км. Маршрут, как отмечают организаторы, будет составлен таким образом, чтобы участники смогли оценить всю красоту этого курортного китайского города. Первый марафон состоялся в городе Санья в 2016 году.

Это состязание станет частью спортивных мероприятий, предваряющих VI Пляжные Азиатские игры, которые пройдут в городе Санья с 28 ноября по 6 декабря. По словам вице-мэра города Чжоу Цзюня, проведение марафона даст возможность лучше подготовится к самим играм и станет своего рода пробой сил.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на о. Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Урок памяти "Блокадный хлеб" прошел для школьников Санкт-Петербурга
Его провел один из победителей Всероссийского конкурса "Учитель года" Олег Катренко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС