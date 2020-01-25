Порядка 20 тыс. человек примут участие в Хайнаньском марафоне 2020 года в городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Хайнаньский марафон 2020 года состоится 23 февраля и станет первым крупным спортивным мероприятием в городе Санья (южная провинция Хайнань) в этом году. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

В предстоящем марафоне примут участие порядка 20 тыс. человек. Состязания пройдут по трем разделам: полный марафон на 42,1 км, полумарафон на 21 км, а также оздоровительная дистанция на 5 км. Маршрут, как отмечают организаторы, будет составлен таким образом, чтобы участники смогли оценить всю красоту этого курортного китайского города. Первый марафон состоялся в городе Санья в 2016 году.

Это состязание станет частью спортивных мероприятий, предваряющих VI Пляжные Азиатские игры, которые пройдут в городе Санья с 28 ноября по 6 декабря. По словам вице-мэра города Чжоу Цзюня, проведение марафона даст возможность лучше подготовится к самим играм и станет своего рода пробой сил.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на о. Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).