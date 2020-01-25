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Урок памяти "Блокадный хлеб" прошел для школьников Санкт-Петербурга

Его провел один из победителей Всероссийского конкурса "Учитель года" Олег Катренко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Урок памяти "Блокадный хлеб" прошел в субботу для школьников Санкт-Петербурга в общественном пространстве "Севкабель Порт". Подросткам рассказали о быте осажденного города и провели экскурсию по масштабной трехмерной панораме о годах Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС пресс-секретарь исполнительной дирекции Года памяти и славы Анастасия Сальникова.

"Сегодня в "Севкабеле" проходил урок памяти "Блокадный хлеб" в рамках всероссийской акции. На площадке были дети из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга и из детского дома - всего около 50 человек. 18 января именно здесь был дан старт акции "Блокадный хлеб" по всей России, выставку посещал президент России Владимир Путин", - рассказала собеседница агентства. Урок для школьников 7-9 классов провел учитель истории петербургской школы №127, один из победителей Всероссийского конкурса "Учитель года" Олег Катренко.

По словам педагога, идея урока была в том, чтобы показать историю повседневной жизни блокадного Ленинграда. "Материал подобран именно на этом основании - вопросы питания, блокадный хлеб, смерть, которая также была в те времена повседневным явлением. Каким было детство у детей, которые остались в блокадном Ленинграде. Нынешнее поколение относится к этому серьезно - в течение всего времени они внимательно слушали, в большинстве своем они уважительно и с трепетом относятся к этой теме", - поделился Катренко.

После урока для детей провели экскурсию по масштабной трехмерной панораме "Память говорит. Дорога через войну", которая расположена на территории пространства "Севкабель Порт". Она занимает 2 тыс. кв. метров и представляет собой дорогу с самого начала войны глазами солдата - от белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград.

Представители ветеранских организаций считают, что школьникам необходимо больше рассказывать о войне, и также сами готовы в этом участвовать. "Нас объединила память. Чтобы ее сохранить и передать потомкам, мы должны больше говорить в школах, в вузах - и не с малышами, а с ребятами, которые уже что-то осмысливают", - отметила глава Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко на проходящем в Санкт-Петербурге съезде, посвященном 76-й годовщине снятия блокады.

В честь Года Памяти и славы ветеранам и блокадникам уже начали вручать юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первыми эти награды получили ветераны, живущие в Петроградском и Василеостровском районах Санкт-Петербурга - медали им вручил полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. "Вы и все ленинградцы преподнесли всему человечеству урок мужества, стойкости, любви к своей Родине. Враг не ступил на землю нашего города", - сказал он ветеранам.

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РоссияСанкт-Петербург
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