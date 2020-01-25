Путин поручил кабмину предложить варианты проведения авиационных работ по охране лесов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2020 года подготовить и представить предложения о порядке проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров. Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента 19 января.

"С учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности", - говорится в перечне поручений.