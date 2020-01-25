{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил кабмину предложить варианты проведения авиационных работ по охране лесов

Предложения должны быть подготовлены до 1 марта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2020 года подготовить и представить предложения о порядке проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров. Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента 19 января.

"С учетом ранее данных поручений подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности", - говорится в перечне поручений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Военные в Ленинградской области воссоздали эпизод операции по прорыву блокады Ленинграда
Зрители также смогли посетить выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС