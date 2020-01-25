Путин поручил Генпрокуратуре проверить дело Котова, осужденного за нарушения на митингах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в тексте поручения.

Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Котов был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его адвокаты обжаловали приговор, заключив с ним соглашение на сумму 212 рублей 10 копеек (номер статьи, по которой он был осужден).

Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы. Котов был задержан при попытке скрыться.

Установлено, что Котов привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня 2019 года.