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СМИ: арестованный по подозрению в краже и передаче данных японец работал в Softbank

Ранее стало известно, что полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, впоследствии передали сотруднику российского торгового представительства в Японии

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Гражданин Японии, задержанный по подозрению в краже секретных коммерческих данных и их предположительной передаче сотрудникам торгового представительства РФ, работал в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны Softbank. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

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Ранее стало известно, что японская полиция задержала местного жителя по подозрению в хищении секретных коммерческих данных, которые, предположительно, были впоследствии переданы сотруднику торгового представительства РФ в Японии. По данным Kyodo, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового представительства для дачи показаний. На момент публикации ТАСС не удалось подтвердить эту информацию в российском посольстве.

По данным общенациональной газеты Sankei, один из вызванных в полицию работников торгпредства РФ в Японии является действующим сотрудником и имеет "дипломатические привилегии", а второй - бывший сотрудник, который вернулся в Россию в 2017 году.

По данным Kyodo, задержанный 48-летний японец незаконным путем похитил секретные данные из неназванной телекоммуникационной компании, бывшим сотрудником которой он являлся. Полиция полагает, что данные, похищенные с серверов компании, были впоследствии переданы сотруднику российского торгпредства в Японии. Сам задержанный, отмечает Kyodo, сознался в содеянном. "Я передал информацию, получил за нее наличные деньги", - приводит агентство слова арестованного японца, произнесенные на допросе.

Комментарием торгового представительства РФ в Японии ТАСС в настоящий момент не располагает.

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