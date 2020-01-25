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В КЧР впервые прошли соревнования по спуску с горы на самодельном инвентаре

В состязаниях приняли участие более 300 человек

ЧЕРКЕССК, 25 января. /ТАСС/. Соревнования "День чайника" по спуску с горы при помощи самодельного инвентаря с участием более 300 человек прошли в субботу на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом рассказал ТАСС представитель министерства физической культуры и спорта КЧР Расул Аджиев.

"Спортивно-массовое мероприятие "День чайника" для новичков на лыжах, сноуборде и любого инвентаря, на котором можно спуститься с горы, прошло сегодня на центральной площади поселка Домбай", - сказал Аджиев.

По его словам, в состязаниях по спуску на самодельном инвентаре приняли участие более 300 человек, среди которых представители спортивных школ из Ставропольского края и Ростовской области, жители республики и туристы.

Такие соревнования в регионе проводятся впервые. Гости, которые не принесли с собой инвентарь, могли получить бесплатные ватрушки. Перепад высоты на территории соревнований - около 10 м, путь, который должны были преодолеть участники - 100 м.

Для гостей праздника было приготовлено традиционное национальное угощение хычыны и шорпа. Также была подготовлена концертная программа с участием артистов республики.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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