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Саженец мандарина посадили в парке посольства России в Ливане выпускники РУДН

В церемонии участвовали проректор университета Лариса Ефремова и посол РФ в Ливане Александр Засыпкин
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© Дмитрий Зеленин/ТАСС

БЕЙРУТ, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Выпускники Российского университета дружбы народов (РУДН) посадили в парке на территории посольства РФ в Ливане саженец мандарина. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков, в церемонии, которая была приурочена отмечаемому в этом году 60-летию РУДН и Татьяниному дню, участвовали проректор университета Лариса Ефремова и посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

"Это событие знаменательно тем, что символизирует собой продолжение славных традиций, ведь на территории российской дипмиссии размещалась до революции крупнейшая в Ливане русская миссионерская школа, где учились дети из разных религиозных общин", - рассказал Зайчиков. По его словам, культурно-образовательная миссия России на Ближнем Востоке успешно продолжается, и лидирующие позиции среди российских вузов занимает РУДН.

Как сообщила проректор университета Лариса Ефремова, в Бейруте дан старт мероприятиям, которые пройдут в более чем 170 странах мира и будут приурочены ко дню рождения РУДН. "Мы благодарны нашим выпускникам, которые выступили их инициаторами, - отметила она. - Но главное событие состоится 8 февраля в Кремлевском дворце, откуда будет вестись прямая трансляция, и ее смогут наблюдать выпускники на разных широтах".

В Ливане Ассоциация выпускников РУДН была создана пять лет назад и включает в себя людей разных возрастов. По словам ее руководителя Галины Аббас, деятельность ассоциации охватывает практически всю страну. "Мы устраиваем на регулярной основе круглые столы и презентации, приглашая на учебу в Россию все новых и новых абитуриентов, - подчеркнула она. - Члены ассоциации проводят тщательный отбор будущих студентов и плотно работают с каждым из них, помогая выбрать профессию".

Опыт интернационализма

Молодой стоматолог Али Мруе учился в РУДН 12 лет, он закончил ординатуру и аспирантуру. "Университет стал моим вторым домом, - говорит он. - На всех этапах учебы очень важной для меня была поддержка старших коллег, которые давали советы и помогали принять правильное решение".

Как считает один из первых выпускников РУДН Риад Наджем, университет дружбы народов является уникальным вузом, поскольку был создан с целью подготовки кадров для развивающихся стран. "РУДН превратился в своего рода интернациональную лабораторию, где люди с разных континентов проходили многолетнее обучение, познавали культуру и обычаи друг друга, - сказал он. - Этот опыт межнационального общения и дружбы очень ценен, и мы желаем, чтобы университет успешно развивался".

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