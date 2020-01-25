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Михаил Гусман презентовал в Баку книгу о своих родителях

Также первый заместитель генерального директора ТАСС представил четвертую книгу цикла "Формула власти", которая состоит из 70 интервью с выдающимися людьми современности

БАКУ, 25 января. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман представил в Баку две книги - "Формула жизни: Книга о папе и маме" и "Формула власти. 70 интервью в золотом галстуке". Презентация прошла в субботу в рамках проходящей конференции "Москва-Баку: диалог культур".

Книга посвящена Соломону Моисеевичу Гусману и Лоле Юрьевне Барсук, двум профессорам - отцу - медицины, маме - английской филологии. В ней рассказывается об их безупречном профессиональном служении и преданности друг другу, детям, друзьям.

"Когда уходят люди - талантливые, яркие, память о них хочется хранить всегда. Я хотел сохранить материальную память о своих родителях, я хотел в форме книги сделать памятник им. Я хотел, чтобы как можно больше людей узнали о нашем великом городе, о тех настроениях, чувствах и ощущениях, атмосфере, которая в нем царила и которая сохранилась по сей день", - сказал Михаил Гусман.

В книге рассказано о событиях, связанных с семьей Гусманов. Так, Соломон Гусман был знаком с известными советскими поэтами Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным, которые бывали в Баку. Есенина врач Гусман лечил в Сабунчинской больнице, а однажды он спас 137 рабочих судоремонтного предприятия, поступивших в больницу с тяжелейшим отравлением. Книга отражает историю Баку 40-70-х годов 20 века, содержит семейные архивные материалы и фотографии.

Писатель Иосиф Шагал отметил, что книга понравится тем, кто никогда не жил в Баку, так как в ней много трогательных моментов, а кто жил в Баку - будут плакать. "Михаил нашел очень интересную формулу жизни - показать ее через любовь родителей. Миша написал прекрасное литературное произведение - те, кто прочитает, обязательно подумают о своих родителях", - сказал он.

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов заметил, что книга написана в жанре исповедальной, где нельзя ни на миллиметр сфальшивить. По его словам, среди модного направления в литературе - мемуаристике - книга Гусмана точно не потеряется.

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар отметил, что книга написана с любовью, с точностью, без лишних слов и патетики.

Ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли в свою очередь заметил, что книга является огромным подарком всему интернациональному Баку.

Новая "Формула власти"

Кроме того, Гусман презентовал четвертую книгу цикла "Формула власти", она состоит из 70 интервью с выдающимися людьми современности. В ходе бесед мировые лидеры высказывались по актуальным вопросам политики и экономики, рассказывали о достижениях своих стран, делились личным мнением по широкому кругу вопросов.

В обращении к читателю Гусман отмечает, что неоценимую помощь оказали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, Виталий Игнатенко, стоявший у истоков "Формулы власти". За 20 лет в эфире "Формулы власти" состоялось почти 400 бесед с монархами, президентами, главами правительств и руководителями крупнейших международных организаций.

Конференция "Москва-Баку - диалог культур" проходит 23-26 января 2020 года в Баку. Организаторы - Министерство культуры Азербайджана, Правительство Москвы и при поддержке ТАСС.

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