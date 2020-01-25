Ученые опровергли открытие под Псковом массового захоронения мирных граждан времен войны

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Археологи опровергли информацию о том, что на территории Пыталовского района Псковской области поисковиками обнаружено массовое захоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков. Заключение ученых регионального Археологического центра по результатам исследований опубликовано в субботу в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Пресс-служба администрации Псковской области 20 января сообщила, что поисковый отряд "Поиск-97" обнаружил массовое захоронение мирных граждан, предположительно убитых в годы войны. По версии поисковиков, останки и найденные с ними предметы говорят о том, что в числе прочих в этом месте были погребены мать с младенцем и несколько подростков. Позже следователи начали проверку. По данным следствия, на территории заброшенной деревни Каменка в Пыталовском районе при раскопках на месте захоронения бойца Красной армии поисковиками было обнаружено массовое погребение не менее десяти человек, среди которых дети.

"Сотрудники Археологического центра приняли участие в работе поискового отряда "Поиск 97" в Пыталовском районе. Задачей археологов была хронологическая атрибуция захоронений, которые предварительно были отнесены к периоду Великой Отечественной войны. В ходе работ было установлено, что захоронение воина Советской армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в XVIII-XIX веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя. Таким образом, информация о массовом захоронении жертв фашизма не подтвердилась", - отмечается в сообщении.

В районе деревни Каменка в годы войны проходила железная дорога, по которой немецкие войска перевозили боеприпасы и продовольствие. Дорогу строили военнопленные из концлагеря в соседней деревне Гавры. После Псково-Островской операции в июле 1944 года по этой местности шло наступление Красной армии в сторону границы.