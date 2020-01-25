{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые опровергли открытие под Псковом массового захоронения мирных граждан времен войны

Раскопки проходили на территории Пыталовского района

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Археологи опровергли информацию о том, что на территории Пыталовского района Псковской области поисковиками обнаружено массовое захоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков. Заключение ученых регионального Археологического центра по результатам исследований опубликовано в субботу в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Пресс-служба администрации Псковской области 20 января сообщила, что поисковый отряд "Поиск-97" обнаружил массовое захоронение мирных граждан, предположительно убитых в годы войны. По версии поисковиков, останки и найденные с ними предметы говорят о том, что в числе прочих в этом месте были погребены мать с младенцем и несколько подростков. Позже следователи начали проверку. По данным следствия, на территории заброшенной деревни Каменка в Пыталовском районе при раскопках на месте захоронения бойца Красной армии поисковиками было обнаружено массовое погребение не менее десяти человек, среди которых дети.

"Сотрудники Археологического центра приняли участие в работе поискового отряда "Поиск 97" в Пыталовском районе. Задачей археологов была хронологическая атрибуция захоронений, которые предварительно были отнесены к периоду Великой Отечественной войны. В ходе работ было установлено, что захоронение воина Советской армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в XVIII-XIX веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя. Таким образом, информация о массовом захоронении жертв фашизма не подтвердилась", - отмечается в сообщении.

В районе деревни Каменка в годы войны проходила железная дорога, по которой немецкие войска перевозили боеприпасы и продовольствие. Дорогу строили военнопленные из концлагеря в соседней деревне Гавры. После Псково-Островской операции в июле 1944 года по этой местности шло наступление Красной армии в сторону границы.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии студенты отметили Татьянин день массовым национальным танцем
Участников праздника угощали осетинскими пирогами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС