Студенты Севастополя станцевали под "Севастопольский вальс" на балу в Татьянин день

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет устроил бал в Татьянин день, который принято считать днем российского студенчества. Десятки студентов и преподавателей танцевали под "Севастопольский вальс", который посвящен городу, в колонном зале одного из корпусов вуза, передает корреспондент ТАСС.

"Мы решили, что бал - это хороший способ отметить Татьянин день. Бал - русская традиция, которая сохранялась несколько веков. Но сейчас, конечно, некоторые танцы мы делаем более современными, подбираем современную музыку, чтобы показать, что эта традиция хороша и в современном мире", - рассказала ТАСС организатор бала Оксана Исай. Она уточнила, что студенческий бал проводится в пятый раз, то есть, с первого Татьяниного дня после создания СевГУ, который в 2014 году был сформирован на базе восьми существовавших в городе вузов.

Праздник проходит в холле одного из корпусов университета, здании советской постройки. Однако, он чем-то похож на старинную бальную залу: здесь есть колонны, лепнина на потолке и большие окна, а попасть в него можно по парадной раздваивающейся лестнице.

Среди собравшихся на праздник - студенты и преподаватели Севастопольского государственного университета, Черноморского высшего военно-морского училища и нескольких колледжей города. Бал открыли полонезом, который танцевали около 30 пар - те, кто специально готовился и разучивал танец.

Ректор вуза Владимир Нечаев в разговоре с журналистами отметил, что сам в студенчестве занимался бальными танцами, в Севастополе участвует в летнем офицерском бале. "Но сейчас кому-то надо принимать парад. Хотя я люблю танцевать и с удовольствием танцую, если есть возможность", - поделился он.

Севастопольский вальс

Одна из песен, посвященных Севастополю и любимых в городе, - "Севастопольский вальс". В песне рассказывается о красоте города, являющегося главной базой Черноморского флота. Ее герой - моряк, которого в Севастополе ждет любимая девушка, а он ждет встречи с ней. Вальс под эту мелодию нередко танцуют на балах в Севастополе.

"Всем студентам желаю любви, счастья, творчества и уметь танцевать "Севастопольский вальс", как это было сегодня", - пожелал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после танца.

Курсант ЧВВМУ Алексей Деряжный - не севастополец, он приехал учиться на специалиста по спецвооружению из Ставропольского края. Участвовать в бале он решил благодаря своей девушке, студентке СевГУ. Для посещения репетиций курсанту пришлось договариваться со своими преподавателями. "Мы тренировались несколько недель - все ради сегодняшнего вечера. Поговорил с начальством, убедил", - сказал курсант.

Кроме танцев в программе был розыгрыш небольших призов по пригласительным, выступления севастопольских вокалистов и музыкантов. Развожаев, открывая бал, отдельно поздравил именинниц - Татьян, присутствующих на празднике. "Уже четвертый год подряд мы с мужем отмечаем мои именины на студенческом балу. Традиция прекрасная, красивое событие. Мы очень любим танцевать, помимо этого бала ежегодно участвуем в проходящем летом Большом офицерском бале. Так что это - традиция и нашей семьи тоже", - сказала ТАСС сотрудник СевГУ Татьяна Гурина.

Праздник приходится на разгар студенческой сессии, но молодые люди находят время и на учебу, и на подготовку к балу. "Я участвую в балу второй раз: на первом курсе и сейчас, на выпускном", - сказала студентка СевГУ Вероника Шаповалова. Среди других участниц мероприятия ее выделяют розово-фиолетовые волосы и пирсинг в носу. Несмотря на такой стиль, отмечает девушка, "женственность никто не отменял", ей нравится танцевать старинные танцы на балу в длинном платье.

Глава города Развожаев (педагог по образованию) выразил уверенность, что творчество дает студентам "дополнительную энергию", и многим это помогает в основной учебе.