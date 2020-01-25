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В Северной Осетии студенты отметили Татьянин день массовым национальным танцем

Участников праздника угощали осетинскими пирогами

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Студенты Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) отметили Татьянин день народным осетинским массовым хороводным танцем "Симд".

"В День российского студенчества в университете прошли массовые гуляния. В честь праздника студенты исполнили во дворе вуза массовый осетинский танец симд. В танце они образовали цифру 100 в честь юбилея СОГУ, который будем отмечать в этом году", - сообщили ТАСС в пресс-службе СОГУ.

На празднике студентов угощали осетинскими пирогами, во дворе вуза были организованы национальные игры и выставка военной техники.

Сюрпризом для участников праздника стало появление во дворе университета кареты с персонажем императрицы Елизаветы Петровны, подписавшей указ "Об учреждении Московского университета". Студентам и гостям праздника показали театрализованную историческую реконструкцию издания Указа о создании первого российского университета.

"В 2020 году наш университет отмечает юбилей. В первые сто лет мы вступаем, наполненные созидательной энергией, уникальными идеями и перспективными планами. День российского студенчества станет первым праздничным мероприятием. Поэтому с особой радостью юбилейный год университета объявляю открытым!", - поздравил студентов ректор СОГУ Алан Огоев.

История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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