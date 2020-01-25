Документальный фильм исследователей-блогеров "Сев Кав Ван Лав" показали в Нальчике

НАЛЬЧИК, 25 января. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Фильм-отчет о путешествии по Северному Кавказу "Сев Кав Ван Лав" блогеров, журналистов и фотографов из всей России, созданный по результатам двухнедельной экспедиции при поддержке Центра молодежного туризма и Росмолодежи, показали на фестивале городской культуры "Зимняя платформа" в Нальчике. Это вторая публичная демонстрация масштабного проекта после Москвы.

Фестиваль городской культуры "Зимняя платформа", организованный институтом развития города "Платформа", начался в Нальчике в четверг лекцией математика Алексея Савватеева и продолжается арт-форумом "В поисках идентичности".

Участница проекта Ирина Тарабрина приехала на "Платформу" в Нальчик, чтобы представить фильм, который был отснят в рамках экспедиции "Маршруты России Северный Кавказ - 2019". "Экспедиция, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС, - проходила в два этапа, в каждом из которых участвовало по 25 человек: фотографы, видеографы, журналисты со всей России приехали на Северный Кавказ, чтобы в первом этапе посмотреть Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край, а второй этап начался во Владикавказе и мы далее проехали Ингушетию, Чечню и Дагестан".

Участники экспедиции ежедневно публиковались на своих страницах в соцсетях, делясь впечатлениями. "Учитывая, что все приехали с какими-то ожиданиями, ведь Северный Кавказ - это громкий регион во всех смыслах, довольно спорный, то конфликты, то какие-то благостные взаимоотношения происходят между регионами, за то время, которое мы провели здесь, жизнь каждого участника поменялась в лучшую сторону, мы были не столько туристами, сколько исследователями, в каждом месте, где мы появлялись, нас принимали как дома", - отметила Тарабрина.

Знакомство с Кавказом участники начали задолго до начала проекта и нашли в своем окружении людей, связанных с регионом и его историей. Одним из заданий было найти на Северном Кавказе людей, которые могли бы быть интересны в рамках экспедиции: художники, актеры, поэты, представители политических, общественных сфер. "Было несколько задач, одной из которых было подготовить документальный фильм, который сегодня мы представили в Нальчике, он больше не про природу, а про людей, жителей Северного Кавказа, жизненные истории, кроме того подготовили путеводитель, в котором каждый из репортеров рассказывает об одном из мест, который посетил в рамках экспедиции. Фото, видео, тексты и креатив - это четыре составляющих итогов нашей работы", - перечислила она. Выставка по итогам путешествия состоялась в Санкт-Петербурге, а вторая была приурочена к проведению сессии по развитию проекта "Маршруты России", работающего три года, за этот период состоялись шесть экспедиций.

В поисках идентичности и талантов

Президент Фонда современного искусства Северного Кавказа, куратор и организатор биеннале современного искусства Кавказа в Москве Заира Астемирова приехала на фестиваль, заинтересовавшись его необычным форматом. "Платформа" это ведь не такой взрослый проект, но ребята очень активно работают, пытаются сделать те форматы, которые будут полезны непосредственно в городе и интересны людям. Мне кажется, что с таким подходом и к изобразительному искусству все получит хорошее развитие. Меня заинтересовала возможность приехать, рассказать о нашем проекте, мы уже готовим вторую часть биеннале, она будет проходить весной 2021 года, активно пытаемся созвать людей и готовы рассматривать заявки от всевозможных авторов, начиная от юных и начинающих", - сказала она ТАСС.

Выставку по итогам первого биеннале современного искусства Северного Кавказа за семь дней посетили 6 тыс. зрителей. "Очень много отзывов было и в соцсетях, и в СМИ, это действительно был немного культурный шок, потому что Кавказ сегодня в большей степени ассоциируется со спортсменами и, к сожалению, с каким-то криминалом. Было удивление у аудитории, что есть такое огромное количество авторов - 136 участников, которые представили порядка 500 картин и различных проектов, форматов на площадке. У нас был даже посол Австрии и ходил в полном удивлении, говоря о том, как здорово, что такие абсолютно современные вещи есть, при этом есть какая-то очень уверенная академическая школа реалистической живописи", - сказала она.

Астемирова назвала Кавказ островком подлинности искусства. "Несмотря на то, что я со студенческих пор большей частью живу в Москве, Кавказ меня всегда притягивал с точки зрения огромного количества безумно талантливых людей, мне кажется, что сегодня Кавказ - это уникальный островок подлинности в формате искусства, потому что то, что сейчас происходит в столицах, это очень много заигрываний с актуальным искусством, с постмодернистскими форматами искусства, а здесь все еще есть искусство в том понимании, в котором его вижу", - отметила она в интервью ТАСС.

Посетители фестиваля могут ознакомится и с работами известных в республике художников Андрея Колкутина, Керима Аккизова, Руслана Мазлоева, Миланы Халиловой и других авторов. "Основная задача - популяризировать современное искусство у нас на территории, дать понять нашим зрителям кто здесь работает и в дальнейшем выходить за пределы Северного Кавказа. Мы уже успели обговорить организацию передвижных выставок на базе того, что дал первый биеннале, дальше продвигать искусство Северного Кавказа по территории России как минимум, обсудили маршрут", - сказал ТАСС арт-координатор института развития города Нальчика "Платформа" художник Керим Аккизов.

Институт развития города "Платформа" был создан в Нальчике в 2019 году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, это привлекает отдыхающих в город и развивает событийный туризм. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.