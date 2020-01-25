В Британии не выявили случаев заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Врачи в Великобритании обследовали 31 человека с подозрением на заражение новым коронавирусом 2019-nCoV, но взятые у них пробы не выявили опасного заболевания. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу Министерством здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.

"По состоянию на 31 января завершено исследование проб, взятых у 31 человека в Соединенном Королевстве. 31 анализ показал отрицательный результат, - сказано в документе. - В настоящий момент нет ни подтвержденных случаев заражения людей в Соединенном Королевстве, ни случаев заражения британских граждан за рубежом, а риск для жителей страны остается низким. Правительство пристально следит за развитием ситуации и продолжит тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным сообществом".

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, однако пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.