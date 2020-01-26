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Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне концерт по случаю лунного Нового года

В праздничном концерте принял участие ансамбль Госсовета и другие музыкальные коллективы
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Описание
© ЦТАК
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 26 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил со своей супругой Ли Соль Чжу концерт по случаю Нового года по лунному календарю в пхеньянском театре "Самчжиён". Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в праздничном концерте приняли участие ведущие артисты художественных коллективов КНДР, в том числе ансамбль Госсовета, оркестр "Самчжиён" и Заслуженный государственный хор. Как подчеркнуло ЦТАК, "исполнители с пафосом воспевали величие Трудовой партии Кореи, которая открывает новую эпоху небывалых в истории человечества чудес и перемен, преодолевая любые испытания и трудности на пути продвижения революции, и демонстрирует на весь мир мощь и внушительный облик страны". По данным агентства, на сцене также прозвучали "хвалебные песни, отражающие беспредельное благоговение и чувство благодарности товарищу Ким Чен Ыну".

Как отмечает ЦТАК, после завершения концерта Ким Чен Ын с супругой поднялись на сцену, чтобы встретиться с исполнителями и поблагодарить их за успешный концерт. По информации агентства, на концерте в театре "Самчжиён" вместе с лидером республики присутствовал первый зампред Госсовета, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ, младшая сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон, а также передовики ведущих заводов, предприятий, сельхозкооперативов, заслуженные работники школ, медицинских учреждений и научно-исследовательских институтов Пхеньяна.

Возвращение тети Ким Чен Ына

На концерте в зрительном зале театра "Самчжиён" в одном ряду с Ким Чен Ыном была его тетя Ким Гён Хи, которая не появлялась на публике больше шести лет и которую южнокорейские СМИ неоднократно называли "покойной". Ее присутствие подтвердило агентство ЦТАК, опубликовав фотографию, на которой Ким Гён Хи сидит второй слева от Ким Чен Ына рядом с его супругой Ли Соль Чжу.

В период отсутствия тети Ким Чен Ына в публичном пространстве СМИ Южной Кореи распространяли множество домыслов и слухов о ее смерти. В частности, по одной из версий южнокорейских СМИ, Ким Гён Хи "умерла от тяжелой болезни", по другой - "была отравлена", также предполагалось, что она "покончила жизнь самоубийством".

Ким Гён Хи приходится младшей сестрой покойному руководителю КНДР Ким Чен Иру и тетей Ким Чен Ыну. Она родилась 30 мая 1946 года в семье основателя КНДР Ким Ир Сена и его супруги Ким Чен Сук. После кончины Ким Чен Ира в 2011 году Ким Гён Хи являлась влиятельным государственным и политическим деятелем народной республики, была членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и имела воинское звание генерала армии.

Из публичного пространства Ким Гён Хи исчезла после того, как в декабре 2013 года был арестован ее муж Чан Сон Тхэк, который занимал пост заместителя председателя Госкомитета обороны и являлся на тот момент вторым человеком в иерархии руководства КНДР. Чан Сон Тхэк был обвинен в "контрреволюционной антипартийной деятельности" и смещен с партийных и государственных постов. По сообщению ряда южнокорейских СМИ, после ареста муж Ким Гён Хи был приговорен военным трибуналом к расстрелу и казнен 12 декабря 2013 года.

Одним из последних публичных появлений Ким Гён Хи было участие в праздничных мероприятиях в Пхеньяне по случаю 60-летия победы в Корейской войне 1950-1953 годов. 25 июля 2013 года она вместе с Ким Чен Ыном присутствовала на торжественной церемонии открытия мемориального кладбища павших бойцов Корейской народной армии.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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