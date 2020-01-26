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Китайская вирусная пневмония

Reuters: США эвакуируют своих граждан из Уханя

Ожидается, что 28 января они прибудут в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Госдепартамент США собирается эвакуировать на родину сотрудников генконсульства из китайского Уханя. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters.

Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. 28 января борт из Китая прибудет в Сан-Франциско.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

 

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