Сообщение с провинцией Шаньдун, городами Сиань и Шаньтоу ограничат из-за эпидемии

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Восточная провинция Шаньдун (население около 100,5 млн человек), а также города Сиань (10 млн жителей, провинция Шэньси) и Шаньтоу (5,6 млн человек, провинция Гуандун) частично ограничат транспортное сообщение с другими регионами из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом в воскресенье сообщили экстренные штабы по борьбе с эпидемией провинции и городов.

Эта мера коснется регулярных автобусных рейсов между городами и регионами. В Сиане власти также запретят поездки на такси как в самом городе, так и в другие населенные пункты. Эта мера не коснется поездок в аэропорт.

В Шаньтоу с 14:00 по местному времени (09:00 мск) будет прекращена работа общественного транспорта, такси и паромов. С 27 января въезд в город автомобилей, водного транспорта и людей без специального пропуска будет запрещен. Железнодорожные вокзалы Шаньтоу продолжат функционировать по штатному расписанию, однако все пассажиры должны будут пройти специальную эпидемиологическую проверку.

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов по-прежнему составляет 56.

Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден. Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Власти Китая 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.