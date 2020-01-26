Тело умершего в Кабо-Верде российского моряка доставили на родину

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Тело российского моряка Сергея Животова, который умер в середине января в больнице города Прая (Кабо-Верде) после продолжительной болезни, доставили в Москву. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.

Животов был членом экипажа судна Eser, задержанного в январе 2019 года в порту Прая на западе Африки по подозрению в контрабанде наркотиков. Российский моряк 5 января был переведен из тюрьмы "Сан Мартиньш" в городскую больницу в связи с резким ухудшением самочувствия. Позже посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о его смерти от осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом.

"Тело доставлено в Москву. Дальнейшим родственники занимаются, они приняли решение хоронить в Вологде", - рассказал Веллер. Транспортировку стоимостью €10 тыс. оплатил благотворительный "Фонд Мурманск". Дата похорон пока не известна.

В конце января 2019 года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, в состав экипажа которого входили российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства России в Кабо-Верде, правоохранительные органы африканской страны подозревают моряков в контрабанде более 9 тонн кокаина. Под стражу были взяты 12 россиян - 11 моряков и капитан. Морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. Депутат Веллер ранее сообщал, что из обвинительного заключения исключили один из трех пунктов - об участии в отмывании денег.