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Китайская вирусная пневмония

Япония вывезет своих граждан из Уханя чартерными рейсами

Гражданам страны необходимо связаться с японскими дипломатическими представительствами в Китае

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение в кратчайшие сроки вывезти японских граждан из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье журналистам заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Сейчас мы держим тесный контакт с правительством Китая с тем, чтобы осуществить возвращение [японских граждан] на родину", - подчеркнул глава японского правительства. Абэ также отметил, что всем японским гражданам, находящимся в Ухане и желающим вернуться в Японию, необходимо связаться с японскими дипломатическими представительствами в Китае.

Город Ухань с 23 января фактически находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты.

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло 2002 человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 56. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря в Ухане. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Теги
ЯпонияКитайАбэ, СиндзоКитайская вирусная пневмония
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