{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

CNN: в США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа

Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное

ТАСС, 26 января. Американские власти подтвердили третий случай заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого была зарегистрирована в конце прошлого года в городе Ухань (провинция Хубэй). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения округа Орандж (штат Калифорния).

Отмечается, что заболевший прибыл из города Ухань. Пациент госпитализирован в больницу округа Орандж, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил два случая заражения коронавирусом нового типа в штатах Вашингтон и Иллинойс.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2002 человек, число летальных исходов составляет 56. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл назвал Рождественские чтения образцом народной активности
Чтения приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС