CNN: в США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа

ТАСС, 26 января. Американские власти подтвердили третий случай заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого была зарегистрирована в конце прошлого года в городе Ухань (провинция Хубэй). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения округа Орандж (штат Калифорния).

Отмечается, что заболевший прибыл из города Ухань. Пациент госпитализирован в больницу округа Орандж, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил два случая заражения коронавирусом нового типа в штатах Вашингтон и Иллинойс.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2002 человек, число летальных исходов составляет 56. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.