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Музей в Освенциме начинает создавать "сеть дипломатии памяти"

Первые представители музея уже назначены в США и Испании
Директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский Ирина Полина/ТАСС
Описание
Директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский
© Ирина Полина/ТАСС

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 26 января. /ТАСС/. Музей Аушвиц-Биркенау, созданный на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме, начинает создавать "сеть дипломатии памяти" для распространения знаний об этом месте. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье директор музея Петр Цивиньский.

"Сегодня мы начинаем новый проект. Есть много людей по всему миру, которые готовы нас поддержать", - отметил он. "Мы решили создать собственную сеть культурной дипломатии, которую мы назвали дипломатией памяти, и выбирать людей, которые будут представлять нас в разных странах и регионах, чтобы облегчить разным людям, учителям, деятелям создание разных проектов, связанных с Освенцимом и его миссией", - пояснил Цивиньский. Как стало известно, первые представители уже назначены в США и Испании.

Касаясь предстоящих в понедельник памятных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау Красной армией, Цивиньский напомнил, что в них примут участие более 200 бывших узников. "Это неожиданно. Я боялся, что их уже будет значительно меньше. Пять лет назад было 300 человек", - отметил директор.

"Мы делаем это [мероприятия, посвященные годовщине] с ними, для них и благодаря им. Они будут главными гостями огромного тента, построенного в Биркенау. Не политики, не коронованные особы, не главы правительств, а именно они. Им предстоит озвучить главные выступления. А мы будем их слушать", - отметил Цивиньский. "Мне кажется, что это миссия этого места памяти и единственная правильная позиция людей, рожденных после войны", - добавил он.

"Мир меняется очень быстро во всех аспектах. Нам нужны неизменные основы, которые подходят даже к быстро меняющимся условиям современности. Таким пунктом без сомнения является Освенцим и его история", - указал Цивиньский.

Приглашение ветеранов

Советские ветераны, освобождавшие нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау 27 января 1945 года, не смогут присутствовать на 75-й годовщине этого события в Освенциме. "Многие годы мы пытались пригласить ветеранов, которые освобождали Освенцим, - сказал Цивиньский. - Но не удалось [наладить] контакт с человеком, который освобождал бы Освенцим и был бы еще жив".

Директор музея отметил, что "судьба той [освобождавшей узников концлагеря] армии складывалась трагически", поскольку война продолжалась еще несколько месяцев, и эти части принимали участие в ожесточенных боях на подступах к Берлину.

Памятные мероприятия в 75-ю годовщину освобождения Освенцима начнутся в понедельник утром с возложения цветов у "Стены смерти" в Аушвице-I, продолжатся во второй половине дня в установленном у ворот концлагеря шатре, где прозвучат выступления узников, а завершатся у памятника жертвам нацизма в Биркенау, где будут зажжены свечи в память о погибших.

Как информировали организаторы, в этот день почтить память жертв нацизма в Освенцим приехали представители 54 стран, среди которых несколько президентов и премьер-министров, члены парламентов, представители международных организаций, духовенства, а также порядка 200 бывших узников лагеря. Россию представляет посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Концлагерь и музей

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего лагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма. В минувшем году в музее Аушвиц-Биркенау побывало рекордное число посетителей - 2 млн 320 тыс. человек.

С 2013 года в музее действует российская выставка "Трагедия. Мужество. Освобождение". Она занимает большую площадь в двухэтажном бараке номер 14 и тематически разделена на три главы. Первая рассказывает о судьбах тысяч советских военнопленных, убитых в газовых камерах; вторая часть посвящена трагедии гражданского населения. Третий раздел демонстрирует историю освобождения лагеря в документах, фотографиях и свидетельствах очевидцев.

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