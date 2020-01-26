Папа Римский Франциск призвал не допустить повторения трагедии Холокоста

ВАТИКАН, 26 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вспомнил в традиционной воскресной проповеди о Холокосте и призвал не повторять подобных трагедий.

"Завтра [в понедельник] отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом Холокоста. Перед лицом такой огромной трагедии и невероятной жестокости неприемлемо безразличие, необходимо сохранять память. Призываю всех вознести завтра поминальную молитву и сказать: "Никогда больше", - провозгласил Франциск. "Больше никогда", - повторил он.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.