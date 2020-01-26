{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский Франциск призвал не допустить повторения трагедии Холокоста

Годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау отмечается 27 января

ВАТИКАН, 26 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вспомнил в традиционной воскресной проповеди о Холокосте и призвал не повторять подобных трагедий.

"Завтра [в понедельник] отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом Холокоста. Перед лицом такой огромной трагедии и невероятной жестокости неприемлемо безразличие, необходимо сохранять память. Призываю всех вознести завтра поминальную молитву и сказать: "Никогда больше", - провозгласил Франциск. "Больше никогда", - повторил он.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" учтет мнение пассажиров при изменении правил провоза животных
Авиакомпания в ближайшее время откроет линию для сбора предложений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС