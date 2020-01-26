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Бывшие узники Освенцима считают своим долгом рассказать о пережитом для сохранения памяти

По мнению ветерана Игоря Малицкого, "фашизм победили, но не разбили и не уничтожили"

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 26 января. /ТАСС/. Бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме тяжело возвращаться в концлагерь, но они считают участие в памятных мероприятиях своим долгом. О своих воспоминаниях и впечатлениях некоторые из выживших в концлагере Аушвиц-Биркенау рассказали на встрече, состоявшейся в воскресенье по случаю предстоящей 75-й годовщины освобождения концлагеря Красной армией.

"Очень важно быть здесь, чтобы сохранять память", - сказал Давид Левин, который родился в 1925 году в Варшаве. После подавления восстания в Варшавском гетто он попал сначала в концлагерь Майданек, а затем 11 июля 1943 года в Аушвиц-Биркенау. В январе 1945 года его вывезли в Бухенвальд, где он был освобожден.

Отвечая на вопрос о первом приезде в Освенцим после войны, ветеран Игорь Малицкий, который попал в концлагерь в 17 лет, указал, что в тот первый раз он вспомнил все, что с ним там было. "Было очень тяжело, особенно когда начали расспрашивать. Когда я пошел в Биркенау к подвалам взорванной газовой камеры, я вспомнил, как нас 17-летних заставляли втаскивать оттуда трупы", - рассказал он. "Мне важно приезжать сюда потому, что фашизм победили, но не разбили и не уничтожили. Поэтому нужно современным людям, молодежи рассказывать", - указал Малицкий. "Если это не рассказывать, то фашизм поднимет голову и навяжет новую войну, которая будет хуже старой. Поэтому я приезжаю сюда", - добавил он. "Мы будем до смерти бороться с идеологией нацизма", - отметил 95-летний ветеран.

"Когда меня спросили, что было самое страшное в концлагере, я ответил, что это был мой номер. Я родился в семье кавалерийского командира и видел, что такие номера штамповали лошадям (В Освенциме узникам делали татуировку на руке с лагерным номером - прим. ТАСС). Я думал о том, что меня превратили в скотину", - сказал Малицкий. "Второе самое страшное - дети. Доктор Менгеле нам вырывал зубы. Это было страшно. И женщины. Это ужас", - отметил бывший узник.

Памятные мероприятия в 75-ю годовщину освобождения Освенцима начнутся в понедельник утром с возложения цветов у "Стены смерти" в Аушвице-I, продолжатся во второй половине дня в установленном у ворот концлагеря шатре, где прозвучат выступления узников, а завершатся у памятника жертвам нацизма в Биркенау, где будут зажжены свечи в память о погибших.

Как информировали организаторы, в этот день почтить память жертв нацизма в Освенцим приехали представители 54 стран, среди которых несколько президентов и премьер-министров, члены парламентов, представители международных организаций, духовенства, а также порядка 200 бывших узников лагеря. Россию представляет посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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