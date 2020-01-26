В Воронеже показали реконструкцию военной операции "Малый Сатурн" времен ВОВ

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Реконструкция эпизодов наступательной операции советских войск "Малый Сатурн", в ходе которой в годы Великой Отечественной войны был освобожден Воронеж, собрала в воскресенье несколько тысяч зрителей, передает корреспондент ТАСС.

"Военно-историческая реконструкция части операции "Малый Сатурн" собрала 300 участников из России, Белоруссии и Италии. Операция сыграла большую роль при контрнаступлении советских войск под Сталинградом: битва за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы", - сказал руководитель военно-патриотического клуба "Набат" Евгений Ишутин, один из организаторов реконструкции.

По его словам, на мероприятие приехали представители военно-патриотических клубов из почти 40 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Курска, Волгограда, Тамбова, Саратова, Белгорода. Из Италии прилетели более 30 любителей истории, которые представляют в реконструкции части разбитой на Дону итальянской армии.

Действие развивалось на берегу Воронежского водохранилища, рядом с Музеем-диарамой. Зрители окружили "поле боя" плотным кольцом в несколько рядов, стояли в клубах дыма, а от звука взрывов срабатывала сигнализация припаркованных авто.

Чтобы зрители могли представить себе бои за Воронеж, в реконструкции задействовали образцы советской техники и тяжелого вооружения: реактивную установку "Катюша", бронеавтомобиль БА-64, легкий танк Т-70, разработанный в октябре - ноябре 1941 году на Горьковском автомобильном заводе, 45-миллиметровую противотанковую пушку, германский грузовой автомобиль Opel Blitz, противотанковую пушку Пак 36-37 и пушку Лейк-18.

Итогом операции "Малый Сатурн" на воронежской земле стал прорыв вражеского фронта шириной 340 км, отказ фашистов от дальнейшего наступления на Сталинград и полный разгром 26 германских дивизий, 2-й венгерской и 8-й итальянской армий, а также румынских частей. 25 января 1943 года был освобожден Воронеж, бои за который шли 212 дней. В этих сражениях погибли около 400 тыс. советских воинов.