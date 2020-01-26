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Город-курорт Санья откроет 12 новых станций для зарядки электромобилей

Власти Хайнаня к 2030 году хотят полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

САНЬЯ /Китай/, 26 января. /ТАСС/. Власти курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань намерены до 20 февраля текущего года открыть 12 новых зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, в общей сложности в городе появятся 62 новые точки для подзарядки авто. В материале подчеркивается, что эти меры являются частью плана руководства Хайнаня по "зеленому" развитию острова и переходу к экологически чистому транспорту, в частности, электромобилям и гибридным авто.

К началу 2020 года в городе Санья насчитывалось 16 зарядных станций, а общее количество точек составляло 154.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Согласно плану властей, с 2019 года все частные компании и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2030 году планируется установить на Хайнане около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто.

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КитайХайнань
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