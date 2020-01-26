Природозащитники обеспокоены гибелью на Кипре розовых фламинго

НИКОСИЯ, 26 января. /ТАСС/. Природоохранная организация BirdLife Cyprus выразила в воскресенье глубокую обеспокоенность гибелью на берегах озера Ларнака более 20 розовых фламинго. Свое заявление она распространила в Facebook после того, как мэр города Ларнака Андреас Вирас сообщил, что предполагаемой причиной смерти птиц стало сочетание двух факторов: стресса, вызванного непривычно холодной погодой на острове, и отравления частицами свинца.

По утверждению неправительственной организации, это уже далеко не первый случай, когда наличие в соляном озере Ларнака свинцовой дроби оказывает губительное воздействие на птиц - последние умирают от отравления после того, как металлические гранулы попадают в их желудок. "Это напоминание о том, что свинец чрезвычайно токсичен не только для птиц, но и для нашей почвы и воды, а следовательно - и для здоровья человека", - говорится в заявлении.

Причиной попадания свинцовой дроби на берега и дно соляного озера является соседствующее с этим водоемом стрельбище. При этом BirdLife Cyprus напомнила, что "использование свинцовых гранул запрещено на Кипре в пределах 300 метров от заболоченных местностей, соляных озер и плотин". Организация добавила, что находится в контакте с кипрскими властями, чтобы окончательно определить причины гибели птиц и настоять на принятии мер, которые позволят избежать подобных инцидентов в будущем.

Согласно ожиданиям орнитологов, в нынешний холодный сезон Кипр должен стать местом зимовья 10 тысяч фламинго. Озеро Ларнака - это далеко не единственное место, которое привлекает этих птиц на средиземноморском острове. Среди традиционных мест их гнездования следует отметить озерно-болотистые пространства водоема Ороклини к северо-востоку от города Ларнака, соляное озеро Акротири на одноименном мысу к юго-западу от Лимасола и остатки уже большей частью осушенного и переданного под сельхозугодья озера Паралимни на юго-востоке Кипра.

Розовые фламинго - единственный вид перелетных птиц из этого рода пернатых, поскольку другие виды фламинго ведут оседлый образ жизни. На Кипр розовые фламинго мигрируют из Турции, куда, в свою очередь, прилетают из далеких стран, проделывая долгий путь, например, из Франции, Италии или даже Казахстана. Кипр привлекает их уровнем влажности воздуха в зимний период и обилием корма в виде креветок и планктона в водах здешних озер и лагун. Многие фламинго к концу февраля обзаводятся на острове потомством.