Путин назвал недопустимыми и безнравственными попытки замолчать преступления нацистов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", проведение которого в столице приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Холокост - одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", - говорится в телеграмме.

"Наш общий долг - хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода, о том, что конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты", - добавил президент.

Неделя памяти жертв Холокоста проходит в России с 20 января по 2 февраля 2020 года в шестой раз. Премия "Хранитель памяти" вручается 26 января в театре "Геликон-опера" во второй раз. Эта премия присуждается выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. В 2019 году ее первыми лауреатами стали историк Михаил Гефтер (посмертно), участник освобождения лагеря Аушвиц Иван Мартынушкин, режиссер фильма "Война Анны" Алексей Федорченко, переживший Холокост полковник в отставке Эмиль Зигель и советник мэра Москвы Леонид Печатников.