В пресс-службе главы Кубани назвали фигурой речи сравнение свалки с Мамаевым Курганом

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Сравнение свалки в Белореченском районе Краснодарского края с Мамаевым Курганом, сделанное главой Кубани Вениамином Кондратьевым в четверг, являлось фигурой речи, чтобы подчеркнуть масштаб высоты скопившегося мусора. Оно было сделано в контексте географического объекта, а не места памяти погибших в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона в воскресенье.

В нескольких СМИ на выходных начали распространять информацию, что Кондратьев после жалоб населения поселка Родниковского в Белореченском районе на неприятный запах с полигона ТБО провел там выездное совещание. В ходе дискуссии губернатор сравнил полигон ТБО с Мамаевым Курганом, что вызвало негативную реакцию у некоторых волгоградских общественников.

"К сожалению, каждый слышит то, что хочет слышать. Губернатор использовал выражение Мамаев Курган лишь как фигуру речи, чтобы подчеркнуть масштаб и высоту полигона. Вы знаете, Мамаев Курган существовал как географический объект и до Великой Отечественной войны и считался одним из знаковых мест на юге страны. Поэтому глава региона использовал это выражение исключительно в этом контексте", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "губернатор относится с большим трепетом и искренним уважением к подвигу наших солдат, павших в годы войны, и никогда не сравнивал памятное, святое для всех россиян место с полигоном ТБО".

О ситуации на полигоне

В конце 2019 года жители поселка Родниковского в Белореченском районе на Кубани пожаловались на неприятный запах из-за работы полигона ТКО, специалисты министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства выявили нарушения технологии захоронения и сортировки мусора. Роспотребнадзор фиксировал выбросы газа метилмеркаптана и сероводорода, в начале 2020 года нарушения в работе полигона были устранены.

Площадь полигона в Родниковском сельском поселении Белореченского района составляет 20,95 га, он обслуживает Белореченский, Туапсинский, Апшеронский районы, а также Горячий Ключ и Сочи. Здесь было запланировано строительство трех площадок для приема и сортировки отходов, одна из них площадью 6 га введена в эксплуатацию в 2019 году, в дальнейшем планировалось строительство второй очереди полигона площадью 13 га. Полигон эксплуатируется региональным оператором АО "Крайжилкомресурс".

О Мамаевом кургане

Мамаев курган во время Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года), изменившей ход Великой Отечественной войны, стал эпицентром сражения советских войск и гитлеровцами. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать" (для сравнения - статуя Свободы в Нью- Йорке - 46 м, статуя Христа- Искупителя в Рио-де-Жанейро - 38 м). Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.